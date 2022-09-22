أعلن مفتش عام شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) كوبي شفتاي اليوم عن رفع حالة التأهب للدرجة القصوى في ظل ورود العشرات من الإنذارات بتنفيذ العمليات خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد القادم.

وقال شفتاي إن كم الانذارات الساخنة بتنفيذ العمليات غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، مشداً على أن شرطة الاحتلال سترفع من حالة التأهب القصوى ابتداءً من الأحد القادم حتى نهاية الأعياد وستعزز وجودها في الأماكن العامة والأسواق والمراكز التجارية.

في حين، نقل على لسان وزير أمن الاحتلال عومير بار ليف قوله إن هنالك محاولات كبيرة لتنفيذ العمليات وأن التوتر الحالي قد يستمر لأسابيع طويلة وسيسعى مسلحون فلسطينيون خلال الفترة القادمة للوصول إلى عمق الكيان

المصدر: صفا