الجهاد الإسلامي: نرفض تجريم عباس للمقاومة

عبر خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عن رفض حركته تجريم رئيس السلطة محمود عباس للمقاومة الفلسطينية وتسويتها بالاحتلال.

وقال حبيب، تعقيبًا على خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأم المتحدة إن " شعبنا يدافع عن قضية عادلة وديار اقتلعنا منها قسرا، وهي حق مشروع لشعبنا مكفول بكل القوانين".

وأكد حبيب أن وصف عباس للمقاومة بالعنف والارهاب مرفوض، وهي مساواة ظالمة بين الضحية والجلاد وغير شرعية ولا نقبل بها".

وأضاف: "نمارس مقاومة مشروعة ضد الكيان لاستعادة حقنا المسلوب، وعلى عباس أن يدرك أن مقاومة شعبه ليست إرهابا".