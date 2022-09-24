استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم عملية دهس بنابلس

استشهد، مساء اليوم السبت، الشاب محمد علي أبو كافية "37 عامًا" من بلدة بيت اجزا، برصاص الاحتلال بزعم محاولته دهس عناصر من شرطة الاحتلال قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم الإعلام العبري أن شابًا فلسطينيًا حاول دهس عناصر من شرطة الاحتلال بالقرب من مستوطنة "حفات جلعاد"، أثناء وقوفهما قرب سيارتهما، في حين أطلقا النار عليه وأردياه شهيدًا.

وأصيب أحد عناصر شرطة الاحتلال بجراح طفيفة وقام أحد الجنود بإطلاق 4 طلقات تجاه سائق المركبة الفلسطينية تحت ذريعة وجود شبهات بكونها محاولة لتنفيذ عملية دهس.

و"حفات جلعاد" مستوطنة أقيمت على أراضي بلدات صرة وجيت غرب نابلس، وكانت بؤرة استيطانية سميت نسبة "لجلعاد زوهر" ضابط أمن مستوطنة "ايتمار" الذي قتل في عملية نفذها الفدائي أسامة جوابرة.

وخلال أيام الأسبوع الماضي استشهد مواطنان، فيما قتلت مستوطنة في عملية طعن وأصيب 14 جندياً ومستوطناً، ورصدت 99 نقاط مواجهة، و11 عملية إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.