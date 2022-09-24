حماس تنعى الشهيد أبو كوفة وتحذر الاحتلال من المساس بالأقصى

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد المعلم محمد عوض أبو كوفة (٣٧ عامًا) من سكان بيت إجزا غربي القدس، الذي ارتقى عصر اليوم السبت برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضينا غرب نابلس.

وقالت الحركة في بيان نعي: "إن على الاحتلال الصهيوني أن يدرك أنّ غضب شعبنا متصاعد في ظل تغول جنوده ومستوطنيه على دمائنا ومقدساتنا وأرضنا المحتلة، وإن جنوده ومستوطنيه سيبقون هدفاً مشروعاً لمقاومينا الأبطال وعملياتهم الجريئة".

وتقدمت الحركة بالتعزية من أهل الشهيد ومحبيه، محذّرة الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية، فاقتحامه هو بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد، وسيدافع عنها بكل الوسائل المتاحة.