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ما علاقة استيراد 5 بقرات حُمُرٍ باقتحام الأقصى؟

أرشيفية
أرشيفية

القدس المحتلة- الرسالة نت

أعلنت ما "جماعات الهيكل المزعوم" في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري وصول 5 بقرات حُمر من الولايات المتحدة إلى فلسطين المحتلة.

ويربط الباحث زياد ابحيص بين الإعلان عن وصول البقرات واقتحام المسجد الأقصى قائلا: "إن هناك فتوى دينية حاخامية تحظر دخول "جبل الهيكل" بدون تحقق شرطين؛ الطهارة ومجيء المُخلّص المنتظر، الأمر الذي يضيق دائرة مقتحمي الأقصى:.

ولذلك، قررت ما تسمى بجماعات الهيكل ذبح بقرات بشروط معينة وحرقها وخلط رمادها بماء يتطهر به اليهود، ليحققوا شرط "الطهارة" من "النجاسة الكبرى"، وبذلك يمكنهم الانضمام لصفوف مقتحمي الأقصى وتجاوز الفتوى الحاخامية.
 

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الاحتلال القدس المحتلة المسجد الأقصى

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