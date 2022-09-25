فيديو: ملخص وأهداف مباراة شباب رفح والهلال 1-1

عاد فريق الهلال بنقطة التعادل الإيجابي (1-1) من ميدان شباب رفح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وتقدم محمد حسان للهلال في وقت مبكر في الدقيقة (5) من الشوط الأول الذي شهد محاولات من شباب رفح لتعديل النتيجة دون أن يصل لها.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات شباب رفح لينجح عماد فحجان في تعديل النتيجة للزعيم.

ورفع التعادل رصيد شباب رفح عند 5 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الهلال رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع.

أهداف المباراة

ملخص وأهداف المباراة