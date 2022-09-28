الجهاد تنعى شهداء جنين وتؤكد استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، أن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هدراً، وستبقى أمانة في أعناق المقاومين الذين يصرون على مواصلة الطريق بكل عزيمة وثبات لمقاتلة العدو في كل الساحات، نصرة للحق، ودفاعاً عن فلسطين والقدس والأقصى.

وقالت الجهاد في بيان صحفي: "ننعي شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا صباح اليوم خلال التصدي لعدوان الاحتلال المجرم على جنين الباسلة الشهيد عبد الرحمن فتحي خازم وأحمد نظمي علاونة ومحمد بدر محمود براهمة ومحمد أبو ناعسه".

وأضافت:" نوجه التحية إلى أهالي الشهداء الأبطال الذين جادوا بكل غالٍ ونفيس، وبقيت كلماتهم نبراساً للمقاتلين تحثهم على استمرار الجهاد وعدم التخلي عن نهج المقاومة، والتمسك بسلاحهم الذي هو وسام فخر وعز على صدر كل فلسطيني".

وشددت الجهاد على أنها ستحمل وصايا الشهداء، وستقف إلى جانب عائلاتهم وأسرهم، داعية أبناء شعبنا في كل مكان إلى أوسع حالة إسناد ودعم لجنين الباسلة وعوائلها الصامدة.