6 مباريات مهمة وقوية في الجولة الرابعة اليوم السبت

تُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من بطولات الدوري ب6 مباريات في الدرجات الممتازة والأولى والثانية وتنطلق جميعها عند الساعة الرابعة عصراً.

وتتجه الأنظار في الدرجة الممتازة نحو ديربي مدينة خانيونس بين الاتحاد (الثامن 3 نقاط) وجاره الشباب (السادس 4 نقاط)، بينما يلتقي الشجاعية مع خدمات النصيرات على ملعب اليرموك.

وفي دوري الدرجة الأولى يلتقي الأقصى مع أهلي غزة على ملعب النصيرات، بينما يستضيف نماء على ملعب بيت حانون نظيره أهلي النصيرات.

في الدرجة الثانية يلتقي الوفاق مع شباب المغراقة، وخدمات المغازي مع الصلاح.



