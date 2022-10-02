المطارد خازم: مهرجان غزة أثلج صدري

أشاد المطارد المطلوب للاحتلال أبو الرعد فتحي خازم بمهرجان "الأقصى في خطر" الذي نظمته حركة حماس في مدينة غزة عصر أمس السبت، بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.

وقال خازم في منشور على حسابه بفيسبوك: "مهرجان الأقصى في خطر، في غزة العزة، والذي أكرم فيه الشهداء، أثلج صدري برسائله المتعددة، منها الداخلية ومنها الخارجية التي يقرأها العدو بشكل واضح.

وأضاف أن من رسائل المهرجان أن سيف غزة ما زال مشرعا، وأنها لن تخذل القدس ولا فلسطين ولا المجاهدين في المحن، وأنها ستطلق حممها إذا ما تمادى العدو في طغيانه وعدوانه على القدس والضفة، وأن إعداد العدة لم يتوقف لحظة.

وأضاف "نتمنى على مقاومتنا الباسلة أن تضع في أية صفقة تبادل شرطا يعيد لنا جثامين أبنائنا المحتجزة في مقابر الأرقام والثلاجات".

وتوجه بالتحية للمقاومة، والمجد للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى، وعاشت فلسطين من نهرها إلى بحرها حرة عربية إسلامية أبية.

وجرى خلال المهرجان عرض مقطع مرئي للمطارد أبو رعد يدعو فيها للوحدة في مواجهة المحتل، بالإضافة إلى لافتة ضخمة علقت بجانب المنصة لصورة له.