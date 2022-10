بث مباشرة مباراة تشيلسي وميلان اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، وسيستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية مواجهة ساخنة، حين يستضيف مباراة تشيلسي وميلان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23.

موعد مباراة تشيلسي وميلان في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا هو اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية.

حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

من المتوقع أن يعتمد المدرب جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريثابالاجا

ريس جيمس - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

كونور جالاجير - ماتيو كوفاتشيتش - ماسون ماونت

رحيم ستيرلينج - أوباميانج - كريستيان بوليسيتش

