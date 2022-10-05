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بث مباشرة مباراة تشيلسي وميلان اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بث مباشرة مباراة تشيلسي وميلان اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بث مباشرة مباراة تشيلسي وميلان اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الرسالة نت

بث مباشرة مباراة تشيلسي وميلان اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، وسيستضيف ملعب "ستامفورد بريدج"  في العاصمة الإنجليزية مواجهة ساخنة، حين يستضيف مباراة تشيلسي وميلان في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23.

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وسيقدم موقع "الرسالة نتبث مباشر للمباراة في هذا الخبر قبل بدء المباراة بربع ساعة.

ويمكنكم كذلك متابعة البث المباشر للمباراة على موقع يلا شوت من خلال الضغط على الرابط  "هنا"

موعد مباراة تشيلسي وميلان اليوم

موعد مباراة تشيلسي وميلان في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا هو اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية.

حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وميلان

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

بث مباشرة مباراة تشيلسي وميلان اليوم 5 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ميلان

من المتوقع أن يعتمد المدرب جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

كيبا أريثابالاجا

ريس جيمس - ويسلي فوفانا - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

كونور جالاجير - ماتيو كوفاتشيتش - ماسون ماونت

رحيم ستيرلينج - أوباميانج - كريستيان بوليسيتش

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام تشيلسي

التشكيل | 4-2-3-1

تاتاروشانو

سيرجينيو ديست - بيير كالولو - فيكايو توموري - بالو توري

إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

أنتي ريبيتش - شارل دي كيتلاري - رافاييل لياو

أوليفييه جيرو

رابط مختصر
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