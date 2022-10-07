نبأ سار لبرشلونة قبل الكلاسيكو

اقترب برشلونة، من استعادة أحد نجومه خلال الأيام المقبلة، قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جول كوندي مدافع برشلونة، اقترب من العودة للمشاركة مع البارسا من جديد، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

كان كوندي قد غادر معسكر منتخب فرنسا، بعد إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، خلال مواجهة النمسا بدوري الأمم الأوروبية.

وأضافت الصحيفة: "رغم تشاؤم برشلونة بشأن إصابة كوندي وإمكانية غيابه لفترة طويلة، إلا أن المؤشرات جيدة حول عودة كوندي في الأسبوع المقبل".

وتابعت أن عودة كوندي اقتربت كثيرا، موضحة أنه إذا لم يتواجد في مباراة إنتر ميلان في رابع جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، سيلحق بالكلاسيكو أمام ريال مدريد.