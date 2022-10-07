حماس تنعى الشهيدين لدادوة وداود وتؤكد أنّ الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) شهيدي فلسطين الفتيين، مهدي محمد عبد المعطي لدادوة (17 عامًا)، وعادل إبراهيم عادل داود (14 عامًا)، اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات في مدينتي رام الله وقلقيلية.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، إنّ استهداف الفتيان والأطفال بالقتل المباشر جريمة تؤكد الوجه الإجرامي الحقيقي للاحتلال.

وأضافت أنّ تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال، بما فيها استهداف وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، يعني دخول المعركة معه مرحلة جديدة، لن يستطيع فيها أن يجاري مقاومة شعبنا المتصاعدة، بل سيدفع الثمن من قواته ومستوطنيه.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة مواجهات مع جيش الاحتلال، ارتقى خلالها الشهيدين وأصيب العشرات.