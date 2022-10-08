أفضل 4 مصادر بروتين

يحصل الجسم على احتياجاته من البروتين الذي يعتبر تناوله من أهم الخطوات للحفاظ على صحة وجسم سليم، من مجموعة متنوعة من المصادر، من بينها المكسرات مثل اللوز واللحوم والحليب والأسماك وفول الصويا والبيض، وكذلك الفاصوليا والبقوليات.

وقالت اختصاصية التغذية المتكاملة، نيها رانغلاني، إن البروتين يساعد في المقام الأول على تعزيز الصحة الجيدة، بالإضافة إلى بناء العضلات وإصلاحها والحفاظ عليها.

وبينت، أن البروتينات النباتية سهلة الهضم ولها تأثيرات أقل على الكوليسترول وضغط الدم والسكري مقارنة بالحيوانية.

ويعتبر تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتين إلى النظام الغذائي من أهم الخطوات للحفاظ على صحة وجسم سليم.

وحددت أهم وأفضل أربعة أنواع كما يلي:

1. اللوز

يقول الخبراء إن "اللوز هو أحد أفضل الخيارات. إنه خفيف ومغذٍّ ومليء بالألياف والمعادن وفيتامين E والمغنيسيوم، إلى جانب الكثير من البروتين".

يمكن أن يساعد تناول اللوز في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت نتائج دراسة، نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية، أن تناول وجبة خفيفة يومية تتكون من 42 غراما من اللوز، يتم تناولها بالطبع كجزء من نظام غذائي صحي شامل، يؤدي إلى تقليل العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، في حين أن 30 غراما يمكن أن تساعد في تقديم فوائد جيدة لمرضى السكري من النوع الثاني.

2. التوفو

يحتوي جبن التوفو النباتي، المصنوع من حليب الصويا، على هرمون الاستروجين النباتي الذي يمكن أن يساعد في تقليل عوامل أمراض القلب التاجية.

كما يحتوي على الحديد والكالسيوم و12-20 غراما من البروتين لكل 100 غرام.

3. بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

ويمكن أن يعزز تناولها صحة القلب وتدعم قوة العظام وتحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.

4. الكينوا

تعد حبوب الكينوا مصدرًا جيدًا لعدد من العناصر الغذائية المهمة، بما يشمل حمض الفوليك والمغنيسيوم والزنك والحديد.

وتعتبر الكينوا غنية بالألياف والبروتينات، والمواد المغذية التي تلعب دورًا مهمًا في الشعور بالشبع.

وتساعد إضافة الكينوا إلى النظام الغذائي في تعزيز الحفاظ على وزن الجسم والصحة العامة والحماية من أمراض معينة.

كما يحذر الخبراء بشكل خاص بضرورة مراعاة عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها أيًا من الخيارات الأخرى بالمقارنة مع كمية البروتين التي تمنحها للجسم