رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022 برقم الجلوس ، يبحث طلاب المرحلة الثانوية الليبية عن رابط للشهادة الثانوية في ليبيا 2022 ، لأن حوالي 112،956 طالبًا عبر الجمهورية الليبية اجتازوا امتحانات الجولة الأولى ، والتي يفترض أن تظهر نتائجها الساعة العاشرة اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم. في وقت سابق ستكون النتائج متاحة للطلاب بعد شهر واحد من انتهاء الامتحانات التي انتهت تمامًا في اليوم السابع من سبتمبر الماضي ، بعد أن بدأت في الحادي والعشرين من أغسطس التالي.

نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2022

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الثانوية لليبيا 2022 على موقع نظام الامتحانات الليبي وهو الموقع الرسمي الذي أشارت إليه وزارة التربية والتعليم منذ فترة ليحصل طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية على نتائجهم دون أي صعوبة.

لأنه يجب كتابة رقم مقعد الطالب ورقم تسجيله بشكل صحيح بحيث تظهر النتيجة أمامه مباشرة والتي تحتوي على نسخة من علامات الطالب في جميع المواد.





رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2022

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية moe.gov.ly.

أو الدخول مباشراً على رابط منظومة الامتحانات الليبية

النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد نتائج شهادة أتمام مرحلة التعليم الثانوي 2022.

تسجيل البيانات المطلوبة للإستعلام ” رقم الجلوس، رقم القيد”.

الضغط على عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.

وزارة التربية والتعليم ليبيا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية موعد ظهور النتائج لجميع الطلاب، لأن وزير التربية والتعليم أشار بوضوح إلى أن النتيجة ستعلن خلال الأسبوع المقبل، بعد استكمال جميع الامتحانات والامتحانات لعلامات البنين. والطالبات في مختلف محافظات الجمهورية بحيث تكون النتائج متاحة في الصفوف عبر موقع النتائج الرسمي.

وأجرى الطلاب الامتحانات في لجان صارمة يمنع فيها الغش نهائيا، بحيث يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها، كما حرصت وزارة التربية والتعليم على حماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا بينهم ، حتى يتسنى الفحص تم تعقيم الألواح بالكامل وأخذت المسافة بين الطلاب في الاعتبار. واحرص على ارتداء كمامة سواء للمراقبين أو للطلبة.