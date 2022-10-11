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مرابطات يتصدين لمستوطنة عند أحد أبواب الأقصى

مرابطات يتصدين لمستوطنة عند أحد أبواب الأقصى
مرابطات يتصدين لمستوطنة عند أحد أبواب الأقصى

القدس- الرسالة نت

تداول نشطاء مقدسيون، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لنساء مقدسيات مرابطات في المسجد الأقصى خلال تصديهن لإحدى المستوطِنات (الإسرائيليات) اللاتي اقتحمن المسجد عند باب السلسلة.

 

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من شرطة الاحتلال في محيط المسجد.

 

واقتحمت ما يقارب من 100 مستوطن "الأقصى"، على شكل مجموعتين، وتجولوا في باحات المسجد، خلال الساعة الأولى من فترة الاقتحامات الصباحية.

 

ودخل المستوطنون باحات الأقصى من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

 

وعزَّزت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل "الأقصى" وعند أبوابه، حيث جرى التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على المتوافدين إليه.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269590

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