وزارة التربية والتعليم المصرية تعلن عن الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت ، حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني المستندات المطلوبة من طلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية لاستلام الأجهزة اللوحية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق اللازمة لاستلام الأجهزة اللوحية لتلاميذ السنة الأولى من الثانوية العامة على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت 1- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

2- صورة بطاقة ولى الأمر.

3- إيصال تأمين التابلت الأصل + 2 صوره منه "في البريد".

4- صورتين من إيصال المصروفات الدراسية.

5- إقرار تسليم التابلت "من المدرسة".

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب الصف الأول الثانوي، وفق خطة توزيع وطنية تشمل جميع المحافظات، لطلاب المرحلة الثانوية في موعد أقصاه 18 أكتوبر.

وزارة التربية والتعليم المصرية

وطلبت وزارة التعليم والتعليم الفني من المعلم دفع 100 جنيه إسترليني لبوليصة تأمين على الجهاز اللوحي في أقرب مكتب بريد آلي، بالإضافة إلى 5 جنيهات إسترلينية لرسوم الخدمات البريدية، مع الاحتفاظ بإيصال الدفع وتصويره في 3 نسخ إلى تقديم النسخة الأصلية والصور إلى المدرسة.

بعد دفع مبلغ التأمين، ستأتي المدرسة إلى المدرسة مع المستندات اللازمة لاستلام الجهاز اللوحي، بما في ذلك بوليصة التأمين، وإيصال المصروفات، وشهادة ميلاد الطالب، والبطاقة الوطنية لولي الأمر، وصور عنها، مع ضرورة وجود ولي الأمر، لتوقيع إقرار استلام الجهاز اللوحي من إدارة المدرسة.