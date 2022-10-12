فلسطينية تضع مولودها على حاجز مخيم شعفاط المحاصر

وضعت سيدة فلسطينية، الليلة الماضية، مولودها على حاجز مخيم شعفاط الذي تحاصرته قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لليوم الرابع على التوالي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر مقدسية إنه بدأت علامات الولادة على سيدة مقدسية أمس، فنقلها زوجها سريعا من بيتهم في مخيم شعفاط نحو حاجز المخيم لتلد في أحد مشافي القدس، لكن جنود الاحتلال رفضوا مرور المركبة.

وأضافت: "ليشتد المخاض على السيدة ويجلب لها المقدسيون غطاءً من أحد المخابز القريبة، ثم تنقل مشيا على الأقدام خارج الحاجز، لتُقلها مركبة أخرى وتلد فيها قبل أن تصل المستشفى".

ويُذكر أن الاحتلال يواصل حصار مخيم شعفاط لليوم الرابع على التوالي ويمنع مرور الحالات المرضية الطارئة، بينهم مريضو القلب المفتوح والسرطان، و65 حالة فشل كلوي تحتاج إلى غسيل يومي.