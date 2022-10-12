"حماس" تنعى الشهيد أسامة عدوي وتؤكد أن الغضب والانتصار للأقصى والقدس سيتواصل

نعت حركة "حماس" الشهيد أسامة محمود عدوي (١٨ عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات اليوم.

وقالت حماس في بيان لها وصل الـ"الرسالة نت" مساء الأربعاء، :"نحيي سواعد الأبطال المشتبكين مع الاحتلال في مخيم العرّوب، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، دعماً وإسناداً لمخيم شعفاط البطولة، والمحاصرين في القدس، ودفاعاً عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي".

وأضافت :"كما ونحيي جماهير شعبنا الفلسطيني التي انتفضت في مختلف المدن، واشتبكت مع العدو الصهيوني في كل المحاور نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودعت حماس جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية إلى التصعيد ضد الاحتلال في كل مكان، وبكل السبل المتاحة حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.