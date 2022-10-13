الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس ومناطق الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينياً من القدس المحتلة، وداهمت مخيم قلنديا واعتقلت فارس أبو شرخ وعبد الله عبد الرحمن، ومنير يعقوب، ومحمود نعيم حمد.

ومن بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من عائلة التميمي، ولم يتم التعرف على هويتهما بعد، إلى جانب اعتقال محمد نزار مزعرو من البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من قرية العيساوية، كلا من: مصطفى حسن مصطفى، ويزن أبو عصب، ووسيم داري، وأحمد هيثم محمود، ومنصور ناصر.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فتاة من داخل باحات المسجد الأقصى، تزامناً مع بدء اقتحام المستوطنين للمسجد على شكل مجموعات متتالية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وجرى اعتقال فلسطيني خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفر دان غرب جنين، وأسفرت عن إصابة شابين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال كفر دان وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص في القدم والفخد، والعشرات بالاختناق.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصعب أسعد الصيفي (31 عاماً) من مخيم الدهيشة جنوب المدينة، والشاب محمد محمود أبو عياش من شارع الصف بالمدينة.