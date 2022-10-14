غزة الرياضي يتلقى ضربة موجعة بغياب 4 لاعبين

تلقى فريق غزة الرياضي ضربة قوية بغياب 4 لاعبين عن مبارياته في الفترة القادمة من الدوري الممتاز.

ويغيب المدافع أحمد جربوع بسبب الإصابة وخروجه من الدقائق الأولى من مباراة شباب الزوايدة.

وتلقى قائد الفريق فادي العراوي إصابة قوية بكسر في القدم استدعى وضع جبيرة دون أن يحدد مدة غيابه.

ويغيب خميس اللبان بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فيما يفتقد غزة الرياضي لمدافع أحمد أبو عبيد بعد انتقاله للمحافظات الشمالية وانضمامه لمركز بلاطة.

ويستعد غزة الرياضي لمواجهة شباب جباليا الأحد القادم في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.