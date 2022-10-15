كلاسيكو الأرض .. تشكيلة فريق برشلونة وريال مدريد

كلاسيكو الأرض .. تشكيلة فريقي برشلونة وريال مدريد ..سيجمع فريقين برشلونة وريال مدريد، حيث يطمح كل منهما إلى احتلال المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني.

كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد

كما ويملك يمتلك كلا الفريقين 22 نقطة، ولم يتعثر أي منهما في مباراة واحدة من أصل 8 مباريات بالتعادل.

حيث فازوا في 7 مباريات، وهذا يدل على قيمة الكلاسيكو، التالية بين ريال مدريد وبرشلونة، مع بداية جيدة لكليهما في الدوري.

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موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة وريال مدريد ضمن قمة الجولة التاسعة في الدوري الإسباني على ملعب " سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

وتنطلق صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية وفلسطين.

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مباشر كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وسنقل موقع "الرسالة" كلاسيكو الأرض من خلال بث المباراة لحظة بلحظة وبجودة عالية دون تقطيع.

لمشاهدة المباراة مباشرة أضغط على الرابط هنا:

كلاسيكو الأرض تشكيلة ريال مدريد

حيث من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مباراة كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

لونين

ميندي – ألابا – ميليتاو – كارباخال

فالفيردي – كروس – مودريتش

فينيسيوس – بنزيما - رودريجو

كلاسيكو الأرض تشكيلة برشلونة

كما ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة كلاسيكو الأرض بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

تير شتيجن

ألونسو – بيكيه – جارسيا – كوندي

بوسكيتس – دي يونج – بيدري

فاتي - ليفاندوفسكي - ديمبيلي