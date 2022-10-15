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بالفيديو: حلاقة "الأصلع" موضة في شعفاط للتمويه على منفذ العملية

مكان العملية
مكان العملية

القدس-الرسالة نت

انتشرت في مخيم شعفاط المحاصر شرق مدينة القدس المحتلة حلاقة الشعر بين الشبان على الصفر تشبها في الشاب الذي يدعي الاحتلال تنفيذه عملية شعفاط التي أدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت مصادر مقدسية إن الشاب الذي يدعي الاحتلال تنفيذه لعملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط السبت الماضي "أصلع"، حيث هذه موضة الحلاقة اليوم في مخيم شعفاط.

وأضافت أن الفلسطينيين استخدموا الكوفية الفلسطينية بكثرة في ثورة عام 1936 للتمويه على سلطات الانتداب البريطاني، للتغطية على الثوار وتسهيل انسحابهم..

وأشارت إلى أن شباب مخيم شعفاط كرروا المبدأ، من خلال حلاقة الشعر على الصفر بعد علمهم بأن منفذ عملية شعفاط أصلع.

 

 

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269855

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