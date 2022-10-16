الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الإفراج عن الأسير علاء زيدان من رام الله بعد 8 سنوات من الاعتقال 

جانب من الافراج
جانب من الافراج

رام الله-الرسالة نت

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، عن الأسير البطل علاء وليد زيدان من رام الله، وذلك بعد ثماني سنوات من الاعتقال.

وكان في استقبال الأسير المحرر زيدان أهله وأصحابه من قبيا غرب رام الله، وسط أجواء كبيرة من الفرحة وتزينت المنطقة برايات حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتوشح رأس المحرر زيدان براية كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومر الموكب من أكثر من قرية غرب رام الله وصولاً إلى مسقط رأسه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زيدان عام 2014، ضمن حملة اعتقالات طالت محرري صفقة وفاء الأحرار، وكان من بينهم نايف غيظان والشيخ جمال مصطفى الخطيب وحسين يعقوب أجرب، خلال عملية اقتحام وتفتيش لمنازلهم في قبيا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/269921

كلمات مفتاحية

الاحتلال الافراج

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.