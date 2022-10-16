الإفراج عن الأسير علاء زيدان من رام الله بعد 8 سنوات من الاعتقال 

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، عن الأسير البطل علاء وليد زيدان من رام الله، وذلك بعد ثماني سنوات من الاعتقال.

وكان في استقبال الأسير المحرر زيدان أهله وأصحابه من قبيا غرب رام الله، وسط أجواء كبيرة من الفرحة وتزينت المنطقة برايات حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتوشح رأس المحرر زيدان براية كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومر الموكب من أكثر من قرية غرب رام الله وصولاً إلى مسقط رأسه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زيدان عام 2014، ضمن حملة اعتقالات طالت محرري صفقة وفاء الأحرار، وكان من بينهم نايف غيظان والشيخ جمال مصطفى الخطيب وحسين يعقوب أجرب، خلال عملية اقتحام وتفتيش لمنازلهم في قبيا.