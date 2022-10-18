مبابي يتلقى صدمة جديدة من رئيس ريال مدريد

علق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على الأنباء التي ربطت كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى صفوف الميرنجي.

وزعمت العديد من التقارير، أن مبابي طلب الرحيل عن باريس في يناير/كانون ثان المقبل، ويخطط لتحقيق حلمه والانتقال إلى ريال مدريد، قبل أن يخرج اللاعب لتوضيح مستقبله.

وقال بيريز أثناء التواجد في حفل الكرة الذهبية، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو خبير الانتقالات على تويتر "لست متعبا من شائعات كيليان مبابي فحسب، لكني لم أعد أقرأ القصص التي تتعلق به".

وأضاف رئيس ريال مدريد "لدينا مستقبل رائع مع فينيسيوس جونيور ورودريجو، إنهما لاعبان كبيران ويمكنهما الفوز بالكرة الذهبية".

وأتم "بصراحة ليس لدي أي فكرة عن الشرط الجزائي في عقد هالاند. لدينا أفضل لاعبي العالم في ريال مدريد".

يذكر أن مبابي كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، وتفاوض بالفعل مع بيريز حول الصفقة، لكنه قرر التجديد مع باريس سان جيرمان.