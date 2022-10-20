شاهد: وقفة حداد في غزة تكريمًا للشهيد الفدائي عدي التميمي

استجابت الجماهير الفلسطينية ظهر اليوم الخميس، للوقفة الشعبية لمدة دقيقة، تكريماً وتحية للشهيد الفدائي عدي التميمي منفذ عمليتي شفاط ومعاليه أدوميم بالقدس المحتلة.

وتمت الوقفة في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين، تلبية لدعوة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة التي نعت الشهيد البطل التميمي وأشادت ببطولته.

وأطلقت الإذاعات المحلية الفلسطينية صافرات الإنذار لمدة دقيقة، عند الساعة الثانية عشر ظهراً، تكريماً وتحية للشهيد عدي التميمي.

ووقف رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وفريق مكتبه، حداداً واحتراماً لروح الشهيد عدي التميمي، تلبية لقرار الغرفة المشتركة.

وعمّ الإضراب الشامل مدن القدس المحتلة والضفة الغربية، فيما أعلن عن حداد عام في قطاع غزة على روح الشهيد التميمي.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف المناطق، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

🎥#شاهد| الشرطة الفلسطينية والمواطنين في قطاع غزة يقفون تكريمًا واحترامًا لروح الشهيد #عدي_التميمي تلبية لقرار الغرفة المشتركة. pic.twitter.com/otaul9jBHL — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 20, 2022

واحتشدت عشرات الجماهير في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وسط هتافات شعبية داعمة للشهيد التميمي وللمقاومة في الضفة المحتلة.

وقال القيادي بحركة فتح عماد الأغا في كلمة ممثلة عن القوى الوطنية والإسلامية: "نقف اليوم في غزة في وقفة دعمٍ وإسنادٍ لأهلنا في الضفة، ونبعث بتحية الفخر والاعتزاز لعائلة الشهيد عدي التميمي.

وأكد الأغا وفق متابعة وكالة صفا، أن شعبنا فداء لعوائل الشهداء، موجهًا التحية للمقاومة بالضفة المحتلة وثوار عرين الأسود، قائلاً "نوجه التحية لعوائل الشهداء لعائلة التميمي، ووالدة إبراهيم النابلسي ووالد رعد خازم نقول لهم إنكم باقون وهم راحلون".

وأضاف: "سيرحل المحتل عن أرضنا ونقول لهم إن الحقيقة أن شعبنا لن يقف ولن يتوقف عن البذل والعطاء ومواجهة الاحتلال؛ نحن أهل هذه البلاد وإننا الباقون وهم عابرون".

ووجه التحية لأبناء شعبنا في الضفة المحتلة، ونقول لهم إن المصير والهدف والشعب واحد؛ إننا في ظل هذه الدماء والشهداء يجب أن نتحصن بالوحدة، وشعبنا ماض في طريق البذل والشهادة وحتما اننا منتصرون".

وأوضح الأغا أنه في ظل ما يجري من تنكر بالعالم لحقوق شعبنا، والكيل بمكيالين وما يجري من خناجر التطبيع العربية، نقول "واجب علينا أن نكرس الوحدة لنكون إلى شعبنا أقرب ونكون إلى قدسنا أقرب".

وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن ما يجري اليوم من أحداث عالمية هي لمصلحة شعبنا وقضيتنا، مضيفًا "إن الأحداث الكبرى تشير إلى تغيير في موازين القوى، ولن تبقى أمريكا رأس الشر والجبروت إلى الأبد، لن تبقى متحكمة في هذا العالم".

وأضاف: "هناك تغيير في العالم وهناك صمود منا وقوة، ونحن سائرون باتجاه هدفنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

وشدد الأغا على أن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ستكون اليوم أكثر وحدة وقوة ومجابهة لهذا الاحتلال.

ونعت حركة حماس ابنها الشهيد البطل المطارد المجاهد عدي التميمي من بلدة عناتا بالقدس، الذي خضّب تراب القدس بدمه الطاهر، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية وإصابته مستوطناً على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية.

وشددت الحركة أنّ هذه العملية الجديدة، واستبسال البطل التميمي وإصراره على مقاومة الاحتلال، يثبت أركان ثورة شعبنا ضد الاحتلال المجرم، ويبعث برسالة التحدي له من قلب القدس، وينذره بأيام سوداء يُستهدف فيها جنودهم وحراس مستوطناتهم وقطعانهم المعربدة في بقاعنا الطاهرة، ويحوّل جبروتهم وغطرستهم إلى مهزلة بأيدي مقاومينا الأبطال.

وقالت حماس إنّ القدس ورجالها وهم يرسمون ملاحم العزة، ويضربون الأنموذج في مجابهة المحتل برغم منظومته الأمنية وإجراءاته العسكرية المتطورة، ينتصرون لنداء المسجد الأقصى ويؤكدون قدسيته وأحقية شعبنا فيه مسجدًا خالصًا للمسلمين، ولا حق للاحتلال فيه إلى الأبد.