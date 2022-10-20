إصابات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

تجددت المواجهات مع قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.

وأصيب فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في منطقة واد خنيس، ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

وتمكن الأهالي من سحب الفتى المصاب من جنود الاحتلال الذين منعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتم نقله للمستشفى الأهلي.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، بعد الاعتداء عليهم، خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، كما اعتقلت شابا في منطقة واد الحمص بمدينة الخليل، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة.

وأغلقت مدخل بلدة بيت أمر بالبوابة الحديدية، بعد كتابة شعارات تمجيد الشهيد عدي التميمي على جدار البرج العسكري على مدخل البلدة شمال الخليل.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في منقطة الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي للمدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال، قنابل الصوت والغاز السام.

وأصيب ثلاثة شبان بالغاز في مخيم عايدة، وتم علاجهم ميدانيا، وفق الهلال الأحمر.

وكانت قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الغربي الرئيسي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، واحتجزت شابا.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة لكسر الحصار على مدخل بلدة دير شرف غرب نابلس، اندلعت على إثرها مواجهات، أصيب خلالها 48 مواطنا.

واندلعت مواجهات قرب مخيم قلنديا، وفي بلدتي بدو، وصور باهر بالقدس المحتلة، أحرق خلالها الشبان مركزاً تابعاً للاحتلال خلال المواجهات.

وعمَ الإضراب الشامل الضفة والقدس، اليوم الخميس، استجابة لدعوات من القوى الوطنية والإسلامية وفاءً لدماء الشهيد عدي التميمي.