شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

حصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر الحزب الـ20 الذي مكّن شي من تعزيز سلطته.

وتم تجديد ولاية شي (69 عاما) ليصبح الأمين العام للحزب مدة 5 سنوات، في تصويت بجلسة مغلقة، مما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس/آذار 2023.

ووعد شي، في تصريح صحفي بقصر الشعب في بكين، بـ"العمل بجد" بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني، قائلا "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي.. أتعهد بالعمل بجدّ لإنجاز مهامنا".

كما قال إنه "لا يمكن للصين أن تتطور من دون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين"، مضيفا أنه "بعد أكثر من 40 عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين؛ هما تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وأكد أن اقتصاد بلاده "يتمتع بمرونة عالية وإمكانات كافية، ولديه مساحة للمناورة"، داعيا إلى "تحويل الماركسية إلى نموذج صيني، ومواصلة كتابة فصل جديد من الاشتراكية في العصر الجديد"، وفق تعبيره.

وكان الحزب الشيوعي الصيني قد استبعد أمس السبت رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ و3 مسؤولين كبار من قيادة الحزب.

كما انتخب لجنة مركزية جديدة لا تضم رئيس الوزراء ولا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وانغ يانغ، في تحرك قال محللون إنه يشير إلى أن اللجنة الدائمة من المرجح أن تكون ممتلئة بالموالين للرئيس شي جين بينغ

ووافق الحزب أيضا على إجراء تعديلات على ميثاقه تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينغ والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب.

ومن بين التعديلات التي أُدخلت على ميثاق الحزب: النص على أن شي هو الزعيم "الجوهري" للحزب، وترسيخ أفكاره كمبادئ توجيهية للتنمية المستقبلية للصين، وتأكيد "الموقع المحوري" لشي داخل الحزب وسلطة الحزب المركزية في الصين.

وجاء في قرار تم تبنّيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمّن تعديلات لميثاق الحزب؛ أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 97 مليونا أن "يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جين بينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله".

كما قرر الحزب الشيوعي أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد "معارضة" بكين لاستقلال تايوان. وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول.. المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان، وردعهم".

المصدر : الجزيرة + وكالات