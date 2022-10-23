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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين 24 اكتوبر 2022

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين 24 اكتوبر 2022
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين 24 اكتوبر 2022

غزة- الرسالة نت

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين 24 اكتوبر 2022

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين سيكون للحافلة الخامسة، والسادسة حتى الرقم (70) من الكشف رقم (2022/35).

وبينت الوزارة أن السفر يشمل كذلك للحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/41)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مبينة أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/270313

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