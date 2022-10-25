رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 ، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 26/10/2022م.

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رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار

وسيتم تفعيل الرابط للاستعلام عن منحة قطر 100 دولار في الساعات القليلة القادمة حيث سيجري صرف المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين وقيمتها 310 شيكل.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا :

صرف المنحة القطرية 100 دولار

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

وينتظر المستفيدين من المنحة في قطاع غزة، إعلان اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة صرف المنحة القطرية وذلك عن شهر 10.

وكشفت عزيزة الكحلوت المتحدة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، عن الموعد المحدد لصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستفيدة.

وأوضحت الكحلوت أنه سيجري الإعلان عن صرف المنحة القطرية شهر 10 خلال الأيام القادمة بعد أن يتم ارسال رسائل المنحة للمستفيدين منها خلال الساعات القادمة على أبعد تقدير.

كما ولفتت إلى أنه سيتم صرف المنحة القطرية لأكثر من 100 ألف مستفيد من العائلات المستورة في قطاع غزة، ومن تنطبق عليهم شروط صرف المنحة القطرية قبل نهاية الأسبوع.