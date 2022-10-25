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معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10

معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10
معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10
تحقيق السستم تحقيق السستم

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معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 ، بعد إعلان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن صرف المنحة القطرية غدًا نشرت وزارة التنمية الاجتماعية معايير صرف المنحة الدفعة 41 شهر أكتوبر.

معايير صرف المنحة القطرية شهر 10

ومساء اليوم الثلاثاء، نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار الدفعة الـ41 عن شهر أكتوبر.
 

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وقالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية في مقطع فيديو، :" إن صرف المنحة القطرية لمن استلم المنحة أفل من 31 مرة، كما سيتم رفع من استلمها أكثر من 31 مرة".
 


معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار

وأشارت الكحلوت إلى أنه سيجري إيقاف الصرف للمسافرين إلى حين عودتهم من الخارج باستثناء المرضي والمرافقين لهم.

وأكدت انه تم رفع اسم من ليس لديه رقم جوال، كما ومن لديه تصريح عمل في الداخل وتصرحه ما زال فعالاً، داعية الزوجات المتوفي أزواجهم للدخول للبرنامج الحكومي الموحد وتسجيل بياناتهم لاعتماد هذه الأسماء.
 


رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار

وسيتم تفعيل الرابط للاستعلام عن منحة قطر 100 دولار في الساعات القليلة القادمة حيث سيجري صرف المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين وقيمتها 310 شيكل.
 

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 الاستعلام الحكومي أضغط هنا:

معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 10


 

رابط مختصر
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