محلل صهيوني: عرين الأسود فكرة يصعب إنهاؤها

أكد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل وجود حالة من اليأس في صفوف قادة الاحتلال من إمكانية القضاء على ظاهرة مجموعات "عرين الأسود" التي باتت تؤرق الكيان (الإسرائيلي) بالرغم من محاولات القضاء عليها.

وشدد على أن "عرين الأسود" هي عمليا فكرة أكثر من كونها بنية تنظيمية، وكونها كذلك يصعب وقف انتشارها، لافتا إلى حقيقة أن مئات الفلسطينيين تجمهروا حول المستشفى في نابلس، حيث تم إحضار الجرحى والشهداء، تدل على أنه توجد هنا ظاهرة هامة، وشعبية "عرين الأسود" تتزايد، ولن تُقمع بسهولة".

وأضاف هرئيل أنه فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، فإن "عرين الأسود" نجحت في توصيف نفسها كظاهرة جديدة تتمتع بشعبية.

وأشار إلى أنه رغم عدد أعضائها القليل، فإن أي ادعاء يتعالى بشأن تحطيمها في الفترة القريبة لن يكون موثوقا، ولأنه لا توجد هنا خلفية تنظيمية راسخة أو هرمية واضحة، فإنه لا يمكن رصد انتماء ناشط كهذا أو ذاك مع المجموعة، إثر استشهاده أو اعتقاله".

وكانت مجموعات "عرين الأسود" أكدت في آخر بياناتها على عدم موافقتها على تسليم أيً من مقاتليها لأجهزة سلطة فتح في رام الله.

وطالبت المجموعات في بيان لها، عبر التلجرام ، المواطنين بتحري الدقة وعدم ترويج الإشاعات والإساءة للمقاتلين في الميدان.

وقالت إنها "لم تطلب من أي جهه رسمية أو أمنية مع كل التقدير أن تتسلم أيا من مقاتليها وان من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا ننقاشه به".

يأتي ذلك في وقت تسارع فيه قيادة السلطة للضغط على "عرين الأسود" من خلال محاولة إقناع عدد من أفرادها بالاستسلام وتسليم السلاح مقابل عفو (إسرائيلي).