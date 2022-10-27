حماس: تشكيل عباس مجلس جديد لنقابة الأطباء مرفوض جملة وتفصيلاً

اعتبرت دائرة النقابات في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون لتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة جديدة للأطباء مرفوض جملة وتفصيلاً.

وقالت النقابات في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، إن هذا القرار يكرس حالة التفرد بالشأن الوطني، والتفاف صارخ على نتائج صندوق الانتخابات.

وشددت على أن القرار سابقة خطيرة بمصادرة حق النقابيين الديموقراطي باختيار من يمثلهم، وهو تهميش واعتداء سافر على العمل النقابي في فلسطين.

وأضافت، "بقاء النقابات رافعة هامة وأساسية من روافع العمل الوطني والمجتمعي، فلقد رسمت دائماً خطوط الدفاع الأولى في مواجهة المحتل، بما يحمله منتسبيها من أفكار وهموم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومن خدمة المجتمع الفلسطيني".

ودعت رئيس السلطة إلى انتهاج مبدأ الشراكة والوحدة والوطنية وإلغاء كافة هذه القرارات، والعودة لتفعيل المجلس التشريعي ليقوم بدوره المنشود.

وشددت على ضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى أنها لن نعترف بأي قرارات خارج صندوق الانتخابات. وثمّنت موقف مجلس إدارة نقابة الأطباء – مركز القدس- المنتخب مؤخراً برفض هذا القرار وعدم التعامل معه، ودعواته المشروعة لفعاليات لإسقاط هذا القرار.

وقررت نقابة الأطباء الفلسطينيين، البدء بخطوات تصعيدية، بينها إعلان عصيان طبي، في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، احتجاجاً على مرسوم رئاسي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بحل مجلس النقابة الحالي، وتعيين مجلس آخر بديل.

