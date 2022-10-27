مداهمات في الضفة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال غرب طولكرم

شنت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اندلاع مواجهات عنيفة غرب مدينة طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية باتجاه حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري غرب طولكرم، إلى جانب اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان قرب الجامعة.

كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين، خرجوا احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا وعدوانه المتواصل على محافظة نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على بوابة "نتسانيعوز" غرب طولكرم، فيما داهم جيش الاحتلال مناطق بنابلس في ظل استمرار حصاره العسكري المفروض على المدينة لليوم السابع عشر على التوالي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات جديدة في نابلس تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين، فيما أغلق مستوطنون مدخل قرية اللبن الشرقية جنوب المدينة.

كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز على الطلبة، أثناء خروجهم من مدارسهم في بلدة تقوع الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، عدد من الفلسطينيين خلال مداهماتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اندلعت خلالها مواجهات أصيب على إثرها عدد من الشبان.

وتركزت اعتقالات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17 مواطنا بينهم أسرى محررون وفتية وشبان، أفرجت عن معظمهم لاحقا.