شهيدان برصاص الاحتلال( الإسرائيلي) في نابلس

استشهد مواطنان، وأصيب آخر، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قرب حاجز حوارة.

والشهيدان هما: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، ورمزي زيارة (35 عامًا)، وكلاهما من مرتبات جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، ويقطنان في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وبحسب وزارة الصحة، فإن أبو رشيد أصيب برصاص في البطن والصدر والرأس، في حين أن زيارة أصيب في القلب.

وأشارت إلى استقرار حالة المصاب الثالث بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى رفيديا الحكومي.

ووصلت 3 إصابات بحالة خطيرة إلى مستشفى رفيديا في نابلس، قبل أن يعلن عن استشهاد أبو رشيد، ويتبعه بنحو ساعتين استشهاد زيارة.

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن فلسطينيين أطلقوا النار من مركبة عابرة باتجاه موقع عسكري، ورصدت قوة في المنطقة كانت تقوم بنشاط استباقي مركبتين مشبوهتين في المنطقة، وأطلقت النار عليهما وتم رصد وقوع إصابات.

المصدر: القدس