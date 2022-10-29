عائلة الشهيد دبور تتبرع بقرنيتيه

أعلنت عائلة الشهيد شاكر ابراهيم دبور عن تبرّعها بقرنيتي ابنها الشهيد الذي ارتقى فجر اليوم السبت.

وذكرت وزارة الصحة أنّ عائلة الشهيد دبور (29 عامًا) قد بادرت بهذه الصدقة الجارية عن نجلها الشهيد "ليحيا في عيون اثنين ممّن حرموا نعمة الإبصار ويعيد بقرنيتيه الأمل لهما من جديد".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح السبت، استشهاد المجاهد شاكر إبراهيم دبور من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأطلقت وزارة الصحة في غزة أواخر أغسطس/ آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.

وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بقرنيات ذويهم المتوفين، تحت اسم "ومن أحياها".

ووفق أرقام رسمية؛ فإن 300 تحويلة طبية من قطاع غزة للخارج لمن هم بحاجة لزراعة القرنيات.