مقال: الخليل تلبي وتخترق الحصون

الخليل نار ولهب... انتفضت ولبت نداء الجماهير الفلسطينية في السير على نهج جنين القسام ونابلس جبل النار في التصدي لهنجعية الاحتلال، وفي أول عملية بطولية في كريات أربع بالخليل، استطاع المقاوم الصنديد أن يخترق الحصون ويتخطى جميع الحواجز الأمنية، إلى أن تمكن من الوصول إلى هدفه والاثخان في العدو الصهيوني فاسقط منه ما بين قتيل وجريح.

إذ تعتبر الخليل قلب المقاومة النابض.. فهي المدينة الكبرى التي يقطنها ويعمرها الأبطال المقاومون، والتي طالما انتظرناها أن تلحق بركب عرين الأسود كما غيرها من المدن الفلسطينية. لذا، تُعد عملية الليلة في كريات أربع بداية الطريق الصحيح لأبطال الخليل، حيث جعلت العدو في مرمى نيران المقاومة.

إن العمليات البطولية ذات مسافات الصفر، تذكرنا بالتاريخ الناصع والمشرف للمقاومة الفلسطينية في غزة، والتي كانت باكورتها على يد الشهيد البطل عماد عقل، حين لقن العدو الصهيوني دروساً في الموت الزؤام. والملاحظ بأن مثل عمليات الشهيد عمـاد عقـل أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي، لذا، تُعد هذه الاستراتيجية ناجعة في تحقيق الأهداف وايقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف الصهـاينة.

ومن هنا، فإننا ننتظر من المقاومين الأبطال في مدينة خليل الرحمن، المزيد من العمليات البطولية والاستمرار على هذا النهج إلى أن ينعم شعبنا بالأمن والأمان حتى دحر هذا الاحتلال عن كامل تراب فلسطين.