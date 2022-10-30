نقابة الأطباء بالضفة تعلن وقف الإجراءات الاحتجاجية

أكدت نقابة الأطباء في الضفة الغربية المحتلة الأحد، وقف جميع اجراءاتها الاحتجاجية، والعودة للدوام طبيعيًا.

وكشفت النقابة في بيان مقبتض أن سبب وقف الإجراءات جاء بعد الموافقة على التعديلات التي طلبتها بما يخص القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس حول تشكيل نقابة فلسطينية جديدة.

وظهر اليوم الأحد، أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، أن غدًا الإثنين، سيشهد إضرابًا شاملاً، في كافة المرافق الصحية والعيادات.

وقالت النقابة في بيان مقتضب، إن المستثنين من الإضراب هم الأطباء المناوبون، وسيبقون في المشافي لاستقبال الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة.