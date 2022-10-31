الطقس: انخفاض على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا معتدل نهارا بارد ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويتوقع أن يكون الجو يوم الخميس المقبل، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة، لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.