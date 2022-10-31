كشفت مصادر أمنية (إسرائيلية)، صباح اليوم الإثنين، أن هناك قرابة 100 إنذار حول نوايا فلسطينيين تنفيذ عمليات فدائية خاصة قبل يوم واحد من انتخابات الكنيست التي ستجري يوم غد الثلاثاء.

وبحسب هيئة البث (الإسرائيلية) العامة الناطقة بالعربية، فإن هذا هو العدد الأعلى منذ مطلع العام الجاري، بعد أن كان وصل عددها 80 خلال فترة الأعياد اليهودية.

ووفقًا للهيئة، لم تتوفر لدى الدوائر الأمنية (الإسرائيلية)، انذارات حول مخططات لتنفيذ هجمات أثناء عملية الانتخابات للكنيست، إلا أنها قررت مع ذلك رفع مستوى التأهب يوم غد بعد العمليتين اللتين وقعتا في كريات أربع الليلة قبل الماضية وقرب أريحا أمس.

ونشرت شرطة الاحتلال حوالي 200 شرطي من "حرس الحدود" في الأماكن الأكثر عرضة لاحتمال وقوع هجمات بالضفة والقدس.

وأدت العمليات التي وقعت منذ بداية العام الجاري إلى مقتل 25 (إسرائيليًا)، وهو رقم قياسي منذ عام 2015.

وتقرر أمس فرض طوق أمني شامل على الضفة ومعابر غزة ابتداء من منتصف الليلة، وحتى منتصف الليلة المقبلة من يوم غد بسبب الانتخابات.

المصدر: القدس