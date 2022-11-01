الاحتلال يطرد 6 عائلات من مساكنها في خربة حمصة بالأغوار

طردت قوات الاحتلال (الاسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، ست عائلات من مساكنها، في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت هذه العائلات نهاية الأسبوع الماضي بالطرد لإجراء التدريبات، وهي عائلات المواطنين: ياسر محمود أبو الكباش، وسند ياسر أبو الكباش، وعبد العزيز عيسى أبو الكباش، وعلي عيسى أبو الكباش، ومحمد إبراهيم أبو الكباش، وصهيب إبراهيم أبو الكباش.

وتبدأ مواعيد الإخطارات من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس من الساعة السادسة صباحاً حتى الرابعة عصراً، إضافة إلى إخطار ذات العائلات بالطرد يوم الأربعاء القادم من السادسة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

يذكر أن الاحتلال يخطر عشرات العائلات بالطرد من خيامهم في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا بحجة التدريبات العسكرية.

وتتركز فترات التدريبات سنويا في مواسم مهمة، خاصة في موسمي الزرع والحصاد، ويترتب على هذه التدريبات تدمير الأراضي والمحاصيل الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمواطنين، كما يبقى المواطنون مع أطفالهم طوال فترة التدريبات في العراء دون مأوى ويترتب على ذلك مشقة كبيرة عليهم خاصة في فصل الشتاء وفترات البرد القارس، إضافة إلى المخاطر المحدقة بهم جراء مخلفات التدريبات التي يتركها الاحتلال بين مساكنهم وفي مراعيهم.