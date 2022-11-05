جنود (إسرائيليون): لا ننام خشية تعرضنا لهجمات بالضفة

اشتكى جنود الاحتياط في جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، من عدم توفير عربات مدرعة أسوةً بالجنود النظاميين، مؤكدين أنهم يخشون النوم ليلا خوفا من هجمات الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه بعد تصاعد الأحداث في الأشهر الأخيرة بالضفة الغربية، تم الدفع بقوات احتياط تعمل خاصة في منطقة خط التماس، ولكن هذه القوات لم يوفر لها أي عربات مدرعة تحميهم حتى من رشق الحجارة، كما قال بعض الجنود.

واعترف الجنود أنهم لا ينامون جيدًا خشية من هجمات يتعرضون لها ليلًا وهم لا يملكون أدنى مقومات الحماية.

ويأتي هذا بعد الإعلان أمس عن تزويد الجنود النظاميين في جيش الاحتلال بوسائل حماية جديدة للقوات التي تعمل في عمق الضفة الغربية.

وشهدت أعمال المقاومة، الجمعة، تصاعدا ملحوظا في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت المقاومة 3 عمليات إطلاق نار، و3 إصابات في صفوف الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 11 نقطة، وتفجير عبوة ناسفة، و4 محاولات تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

المصدر: القدس