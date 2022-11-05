قال الباحث والخبير في الشأن المقدسي الدكتور جمال عمرو: "إن الاحتلال يبنى هيكلًا معنويًا افتراضيًا داخل ذهن الصهاينة المقتحمين للأقصى، من خلال توزيعه مادة مصورة وملونة ومشروحة."

وأضاف عمرو في حديثه لمنصة الميدان التفاعلية "الهدف من ذلك أن يفهم المقتحمون للأقصى مكونات هذا الصنم المسمى "هيكل" وبحماية أذرع الاحتلال الأمنية والعسكرية، وضعوا لهم مخططًا هندسيًا على مساحة المسجد الأقصى تختفي فيه قبة الصخرة ويظهر مكانها صنم يسمى "قدس الأقداس"."

وتابع " هذه مسألة خطيرة جدا ومرحلة متقدمة في إعداد جيل يتحدى ويمتلك مادة دون الحاجة لدليل سياحي أو حاخامات، فالشروحات جاهزة وثلاثية الأبعاد وملونة، وهندسيا مطابقة لأرض الواقع تيسر على المقتحم ما يريده".

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت.