تشكيل هيئة وطنية لقيادة جهود إعادة بناء منظمة التحرير

اختتم (المؤتمر الشعبي الفلسطيني– 14 مليون) يوم السبت، في مدن الضفة الغربية وقطاع غزه، بمشاركة واسعه ومتزامنة، من الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان والشتات في أمريكا وأوروبا وأستراليا وغيرها.

وأعلن المؤتمر عن تشكيل هيئة توجيه وطني من الضفة والقطاع والداخل الفلسطيني وأماكن اللجوء والشتات وكلفها بالعمل الدؤوب وتعظيم الجهود لتحقيق جملة من المطالب والأهداف.

وتتمثل في إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيداً للشعب الفلسطيني وحاضناً أميناً على المشروع الوطني الفلسطيني المستند إلى الميثاق الوطني الفلسطيني لسنة ١٩٦٨.

وستعمل على إعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير لتستعيد دورها القيادي في النضال الوطني من أجل إنقاذ المشروع الوطني التحرري، وذلك من خلال توحيد القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية، وباشراك كافة القوى السياسية الفاعلة عبر إجراء انتخابات للمجلس الوطني بموجب مواد الميثاق الوطني الفلسطيني والذي يقوم بدوره بتشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي.

ويناط بالهيئة عقد فعاليات وطنية وشعبية لإذكاء الحالة الوطنية التحررية في فلسطين والشتات وخلق كتلة شعبية ضاغطة للدفع باتجاه تغيير واقع القيادة الفلسطينية نهجاً وشكلاً لتكون قائدة لكفاحه قبل أن تكون ممثلة سياسية له.

وطالبها المؤتمر بالعمل على أن يشكل اعضاء المجلس الوطني المنتخبون في الضفة وغزة مجلسا يتولى مهمة الرقابة والتشريع في المنطقتين، بعد تغيير وظائف السلطة لتغدو خادمة للمشروع الوطني، ونقل الوظيفة السياسية للمنظمة، وتنبثق عنه هيئة لإدارة شؤونهم اليومية وتقديم الخدمات اللازمة لحياة المواطنين وأمنهم خارج أطر اوسلو ودون اشتراطات أو موافقة الاحتلال، وتعمل على دعم صمودهم.

ومن مهام الهيئة، تأمين الدعم الواجب للانتفاضة الجارية والمتواصلة والدعوة إلى المشاركة بها في الداخل وإسنادها من الخارج بكل السبل فلسطينياً وعربياً وعالمياً. ورفع سوية الجهود لدعم صمود غزه وكسر الحصار الظالم عليها، وهي مسؤولية فردية وجماعية، ليست فلسطينيةٌ وحسب، بل عربية ايضاً وينبغي أن تكون وتبقى كذلك.

وناقش المشاركون- الذين قدموا مداخلاتٍ مهمة من القدس ونابلس وغزه وجنين والخليل ورام الله والجليل والنقب وعمّان ودمشق وبيروت وأوروبا وأمريكا وأستراليا- واقع القضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وما آل إليه وضع الحركة الوطنية الفلسطينية بعد سنوات من (اتفاق أوسلو) المشؤوم، وحالة التردي التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية بما فيها وضعية المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي.

ووقف المؤتمر أمام حال منظمة التحرير الفلسطينية، وقد جعلها قادة السلطة، دائرة من دوائرهم وعبثوا بميثاقها وجعلوها ورقة مخبوءة قابله للاستخدام بانتهازية شديدة.

واعتبر المؤتمر غيابها وغياب دورها الجامع والنضالي يؤلم الشعب الفلسطيني، وهو الذي قدم التضحيات الجسام تحت رايتها وعمل على تطوير مؤسساتها ودفع بها لتكون جبهة وطنية لقواه السياسية والنضالية وفعالياته الشعبية والنقابية في المواجهة مع الصهيونية والاحتلال، قبل أن تكون ممثلته في الجامعة العربية والمؤسسات الدولية.

وتساءل المؤتمرون عن الكيفية التي يتشكل بها المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، المناط به انتخاب القيادة الفلسطينية ووضع الاستراتيجية الكفيلة بالحفاظ على القضية الفلسطينية والدفع بنضال الفلسطينيين قدماً نحو التحرير والعودة والاستقلال؟.

وبينوا أن المجلس الوطني بات عرضة للتلاعب بعضويته بما يفضي إلى غياب دوره في المحاسبة والرقابة ومصداقيته في اختيار قيادة فلسطينية صادقة وصاحبة عزيمة، ولم تُحترم ولايته الزمنية ولا انتظام اجتماعاته ورحّلت صلاحياته بجرة قلم او بدونها الى المجلس المركزي بلا أسس شرعية، مجلسٌ هو الآخر لا يعلم الشعب كيف يتم اعتماد عضويته ولا تُحترم حتى قراراته.

وأصبحت الانتخابات في كل المؤسسات السياسية والشعبية مفقودة أو معطلة بحسب ما تقتضيه مصالح قيادة السلطة السياسية والمادية وبما لا يخرّب تفاهمات ولا يزعج (إسرائيل) والولايات المتحدة والرعاة العرب.

وأكد المؤتمر أن الذي يجري على مستوى القيادة الفلسطينية لا يمثل طموحات الشعب الفلسطيني، ولا يليق بالشعب المقاوم، الذي يتصدى بصلابة أسطورية للاحتلال وتهويد القدس والاستيطان والعنصرية ويواجه أعتى الهجمات التي يشنها عليها يمين الصهيونية ويسارها, وهو في حالةٍ قصوى من الاستنفار, يقدم الشهداء والجرحى ويجترح البطولات في معارك غير متكافئة مترفعأ عن المرارة التي يكابدها في المهجر أو الأسر أو أمام هدم البيوت ويعاني أشكال الاضطهاد العنصري.

ورأى المؤتمرون أنه آن الاوان ليتغّير حال قيادة الشعب الفلسطيني وان تُستعاد منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها النضالية الجامعة الديمقراطية, وأهابوا بكل قوى الشعب والفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم مناضلي (حركة فتح) أن تضع حداً للترهل والفساد والانقسامات وأن تبدأ في معالجة جادة وصادقة لواقع الحال، وأن تستجيب بصدق لمطالبة (الجزائر) بإصلاح المؤسسات الفلسطينية عبر إجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية والإسراع في الاتفاق على استراتيجية نضالية وبرنامج وطني.

وابتدأ المؤتمر بالنشيد الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين والأمة العربية وأنهى أعماله بالنشيد الخالد لشاعر فلسطين الكبير إبراهيم طوقان (موطني).

وكان عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية والفعاليات والمناضلين الفلسطينيين شاركت في التحضير لهذا المؤتمر وعقده، متحدين بذلك ظروف التشتت وقسوة الاحتلال الصهيوني ورفض السلطة الفلسطينية لعقده.