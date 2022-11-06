قالت سمر حمد الناشطة السياسية، :"إن للمرأة الفلسطينية دورا كبيرا في مقاومة الاحتلال خلال ما يجري من أحداث في الضفة المحتلة والقدس"، مشيرة إلى أن ما تفعله المرأة اليوم هو مواصلة دورها الذي ورثته عن أمها وجدتها في دعم الثوار وتنشئة جيل يقارع المحتل دون كلل.

وذكرت حمد "للرسالة نت" أن الشهداء كانوا مقبلين غير مدبرين يواجهون المحتل دون خوف أو تراجع، وهذا دليل على دور الأمهات في زرع القيم والقوة وترسيخ المبادئ الوطنية في قلوبهم.

وأشارت إلى أن زغرودة أم الشهيد وحملها لنعشه في جنازته وترديدها "هي لله" دليل على ثباتها وأنها أيقونة في الصبر والتحدي والثبات.

ولفتت حمد إلى أن هناك بعض العقول لا تستوعب كيف تفعل الأمهات ذلك لكن تلك المشاهد تدعم الشباب وتبث روح المقاومة والتصدي للمحتل في نفوسهم.