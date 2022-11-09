5 إصابات في مواجهات مستمرة بالخليل

أصيب خمسة مواطنين، اليوم الأربعاء، بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على جنازة شمال الخليل.

وأكدت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أى إلى اصابة خمسة منهم بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الاجزاء السفلية من الجسد، نقلوا على إثرها الى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في تشييع جنازة إحدى السيدات في بلدة بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشيعين.

وفي السياق، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.