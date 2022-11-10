توغل (إسرائيلي) محدود شرقي دير البلح

توغلت، صباح الخميس، آليات عسكرية (إسرائيلية)، مسافة محدودة، في أراضي المواطنين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بتوغل ست جرافات و"باقرين"، مدعومين بدبابتي "مركافاه"، بأراضي المواطنين؛ انطلاقًا من بوابة "أبو صفية" شرقي المدينة.

وباشرت الآليات المتوغلة بأعمال تجريف داخل أراضي المواطنين على بعد نحو 100 متر من السياج الأمني.

يشار إلى وجود دبابات تتمركز فوق السواتر الترابية داخل الأراضي المحتلة شرق دير البلح ومخيم المغازي؛ بالتزامن مع حركة نشطة للجيبات العسكرية في المنطقة.

وتشهد المناطق المحاذية للسياج الأمني في شرقي القطاع وشماله بين الحين والآخر عمليات توغل للآليات العسكرية (الإسرائيلية)؛ تحت حجج أمنية.