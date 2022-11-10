دائرة الجامعات: قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء الأقصى خارج التوافق

عبرت دائرة الجامعات في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تفاجئها مساء أمس بصدور قرار منفرد بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى بعيداً عن التوافقات السائدة والتي أرسينا دعائمها عبر سنوات طويلة.

وطالبت الدائرة بإعادة الأمور والعودة إلى مربع التوافق والحوار البناء حرصاً على مسيرة الجامعة والمصلحة العامة. حتى لا تضطر إلى اتخاذ خطوات رداً على تجاوز حالة التوافق لإعادة الأمور إلى نصابها.

وأشارت الدائرة في تصريح صحفي أن جامعة الأقصى شكلت على مر السنوات نموذجاً مشرفاً لصورة من صور التوافق التي كانت ترجو تعميمها لتشمل كافة مؤسسات الوطن معتبرة أن الأمر انعكس إيجاباً على تطور مسيرة الجامعة ورقيها؛ حتى غدت من كبرى المؤسسات الأكاديمية في فلسطين.

وأكدت الدائرة أنها بذلت كل الجهود المخلصة من أجل الوصول إلى هذا التوافق والمحافظة عليه؛ حرصاً على المصلحة العامة وتجاوزاً للمصالح الضيقة.