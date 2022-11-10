حلس يطالب السلطة بإنصاف غزة ووقف التمييز الجغرافي

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس، قيادة السلطة الفلسطينية، بإنصاف قطاع غزة ووقف التمييز الجغرافي وصرف مستحقات أسر الشهداء.

وقال حلس خلال كلمته بمهرجان إحياء ذكرى وفاة ياسر عرفات بمدينة غزة، "آن الآوان أن ينظر لغزة بما تستحق .. غزة دفعت كل الأثمان ولم تتخلى يومًا عن مشروعها الوطني ولم تتخلى يومًا عن دورها ولم تتأخر في أي معركة من معارك شعبنا .. غزة التي تمثل كبرياء الشعب الفلسطيني لا يحق لا أحد أو يجوز أن تهمل غزة وأن يبقى شهيدًا واحد يبحث ذويه عن حقوقه .. آن الآوان لإنصاف كل ذوي شهدائنا فهم ليسوا تصنيفات سياسية وهم شهداء فلسطين كل فلسطين".

وأضاف " لا يجوز أن يبقى هناك أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجغرافيا بين مكان ومكان وبين موظف وآخر .. كل أبناء شعبنا يستحقون أن يتمتعوا بنفس المكانة".

وأكد حلس على أن غزة من حقها أن تأخذ حقها ولا تقايض بحقوقها على انتمائها الوطني ولا يمكنها أن تقايض على قضيتها الوطنية ومقدساتها، غزة لم ولن تقايض ولكن من حقها أن ترفع صوتها وأن تنتزع حقها.

وأكمل " الرئيس عباس اتخذ قرارات للتنفيذ ولكن هذه القرارات تقف عن الجهات التي من المفترض أن تنفذها .. وهذه قرارا تتتعلق بانصاف أهل غزة وموظفيها وشهدائها يجب أن تنفذ".

وأوضح أن ياسر عرفات مفجر الثورة وراعي الوحدة الوطنية ودفع حياته ثمنًا من أجل المحافظة على أخوته ورفاقه من المناضلين.

وتابع "شعبنا موحد في وجه مخططات طمس هويتنا وحقوقنا وشعبنا سيبقى ملح الأرض وعلى الجميع التفرغ للخطر الأكبر المتمثل بالاحتلال الذي يستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

ودعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام والذهاب لعملية ديمقراطية بإجراء الانتخابات في كل مناحي حياتنا.

وأحيت حركة فتح في ساحة الكتيبة بقطاع غزة، بمهرجان ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي استشهد في 11 نوفمبر 2004 عن عمر ناهز 75 عاما في مستشفى "كلامار" العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس.