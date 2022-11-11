حماس بغزة تنعى المربي مصباح أبو كرش

نعت حركة حماس في منطقة غرب غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الفاضل المربي مصباح سعد مصباح أبو كرش والذي وافته المنيّة صباح اليوم الجمعة 11/11/2022 أثناء إجراء عملية قسطرة للقلب.

وشغل أبو كرش العديد من المناصب الأمنية والحركية والدعوية وكان على قدرٍ من العطاء والمسؤولية والتفاني في العمل.

ورحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء، فكان رجلاً أديباً شهماً خلوقاً، صاحب فكرٍ مستنير، ورأيٍ سديد، وقلم فياض، حمل هم شعبه وقضيته ووطنه، وعبر ذلك بكلماته ومقالاته وآرائه، وهو من عائلة مجاهدة قدمت الشهداء والمجاهدون نصرة للإسلام ومشروع التحرير.