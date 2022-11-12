الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات مئوية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا، وباردا في المناطق الجبلية، باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي وبارد في المناطق الجبلية، بارد نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، في ساعات المساء والليل تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.